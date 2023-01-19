Поляки разоблачили очередную российскую пропаганду

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Slava Kot
Россия продолжает придумывать разные способы, как создать конфликт между украинскими союзниками, в частности, поляками. В сеть попало изображение, имитирующее прогноз погоды на польском телевидении. Проблема картинки состоит в том, что границы Польши заканчиваются возле Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Россия ужесточает нарративы, что Польша хочет захватить Украину. Фото из открытых источников
В российских группах социальной сети Telegram завирусилась картинка, имитирующая прогноз погоды на польском телевидении. На картинке показано, что Житомирская, Винницкая, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области стали частью Польши.
Путинские пропагандисты продолжают попытки разделить Польшу и Украину. В соцсетях опубликовали фейковый экран с имитацией прогноза погоды на TVP. Проблема в том, что Польша "заканчивается" возле Киева, что должно было показать якобы польские претензии.
Пропагандистские нарративы о том, что Польша хочет захватить западную часть Украины, хорошо известны аудитории украинцев и поляков. Согласно этим идеям, Польша должна стать страной от моря к морю и аннексировать силой часть Украины. По другой версии, Владимир Зеленский якобы сам должен подарить полякам западные области.
Украинцы также не ведутся на кремлевские выдумки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское посольство опубликовало инфографику с Украиной, противоречащую кремлевской пропаганде.
Также "Комментарии" писали об экспрезиденте России Дмитрии Медведеве, который пригрозил миру ядерной войной, если РФ проиграет в Украине.
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