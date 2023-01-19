Поляки разоблачили очередную российскую пропаганду

Россия продолжает придумывать разные способы, как создать конфликт между украинскими союзниками, в частности, поляками. В сеть попало изображение, имитирующее прогноз погоды на польском телевидении. Проблема картинки состоит в том, что границы Польши заканчиваются возле Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия ужесточает нарративы, что Польша хочет захватить Украину. Фото из открытых источников

В российских группах социальной сети Telegram завирусилась картинка, имитирующая прогноз погоды на польском телевидении. На картинке показано, что Житомирская, Винницкая, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области стали частью Польши.

Путинские пропагандисты продолжают попытки разделить Польшу и Украину. В соцсетях опубликовали фейковый экран с имитацией прогноза погоды на TVP. Проблема в том, что Польша "заканчивается" возле Киева, что должно было показать якобы польские претензии.





Пропагандистские нарративы о том, что Польша хочет захватить западную часть Украины, хорошо известны аудитории украинцев и поляков. Согласно этим идеям, Польша должна стать страной от моря к морю и аннексировать силой часть Украины. По другой версии, Владимир Зеленский якобы сам должен подарить полякам западные области.

"Российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, освещая тему якобы военной угрозы со стороны Польши, которая, по мнению российской пропаганды, имеет план прямого вовлечения в войну в Украине", — объясняет уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин.

Украинцы также не ведутся на кремлевские выдумки.

"Заявления странных спикеров РФ о "планах Польши аннексировать мероприятие Украины" – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто-то верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название", — пишет Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское посольство опубликовало инфографику с Украиной, противоречащую кремлевской пропаганде.

Также "Комментарии" писали об экспрезиденте России Дмитрии Медведеве, который пригрозил миру ядерной войной, если РФ проиграет в Украине.

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