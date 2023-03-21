Полуостров контрастов: В Крыму «свежая» мобилизация и дополнительные выходные

Россия в оккупированном армией Крыму вербует пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы в ряды своей армии. Об этом сообщает украинский "Центр национального сопротивления", пишут "Комментарии".



несмотря на объявленные выходные, мобилизацию никто не отменял

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"Чтобы хоть как-то восполнить резко возникший из-за мобилизации ощутимый кадровый дефицит, оккупантам надо впопыхах искать новых работников для местной ГСЧС", – сказано в сообщении.

По данным организации, для этого российские власти Крыма убрали существующий до теперь возрастной ценз для пожарных и спасателей.

Тем временем российский "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил "приятное": четыре новых выходных – два в апреле и еще два — в июне. 17 апреля – в связи с празднованием Пасхи, 21 апреля – в связи с празднованием Ораза-байрам, 5 июня – в связи с празднованием Святой Троицы, 30 июня – в связи с празднованием Курбан -байром.

"В республике, как-бы, уважают духовные традиции народов, что живут в Крыму. Межконфессиональный и межнациональный мир и согласие – важнейший фундамент нашего общества", – отметил российский " чиновник " .

Как писали "Комментарии", в ВСУ отреагировали на произошедшие накануне взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы. И предупредили, что взрывы в Джанкое не последние, дальше будет больше.

Речь шла на портале "Комментарии" и о версии рашистов относительно "хлопка" в Джанкое на аннексированном полуострове. Целью удара украинских беспилотников по оккупированному Джанкой является попытка Украины накануне ожидаемого контрнаступления прервать железнодорожное сообщение между материковой частью Украины, оккупированной РФ и Крымом.

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