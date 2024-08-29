Получим ли мы согласие США на удары вглубь РФ: почему именно сейчас раскачивается тема

На этой неделе глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. О важности разрешения от партнеров наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием говорил также по время пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он также признался, что понимание в этом вопросе все еще отсутствует. Почему в последнее время эта тема вновь активно подымается? Удастся ли Киеву "дожать" западных партнеров переступить через очередные "красные линии"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Шумиха о "Палянице" могла появиться неспроста

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков так прокомментировал ситуацию:

"Эту проблему можно назвать многослойной. Достаточно много публикаций о том, что Министерство инфраструктуры и экс-глава Госагентства восстановления Мустафа Найема неэффективно использовали огромные финансы, которые выделялись на защиту энергообъектов. Мы видим, что ракетные удары агрессора проходят, не хватает и ЗРК, и других средств ПВО. И, собственно говоря, укрытия, которые строились для энергетических объектов, не работают. Но виноват же в этой ситуации должен кто-то быть? Вот власть и придумала причину о том, что не хватает Украине разрешения на применение дальнобойных натовских ракет. Говорится, что, если бы было разрешение на удары вглубь территории России, по аэродромах, то вражеских ударов было бы меньше и, следовательно, больше энергетической инфраструктуры было бы в целости и сохранности".

Александр Кочетков говорит, что, делая такие заявления, власти, мягко говоря, преувеличивают. В первую очередь, потому что речь идёт о возможности применения ракет с дальностью 500 км максимум. Это касается крылатых ракет. Хоть ATACMS вообще летит максимум на 300 км в той модификации, которую могут дать Украине.

"Аэродромы, из которых нас атакуют, вообще находятся за несколько тысяч километров от украинской границы. Поэтому даже разрешение на использование ракет натовского производства проблему не снимает. Даже, если мы получим такие разрешения, то меньше атак на нашу инфраструктуру со стороны агрессора не станет", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Эксперт считает, то, что сейчас поднимается эта тема – неспроста. Возможно, именно сейчас нужен такой информационный фон.

"Дело в том, что ещё до полномасштабного вторжения Вашингтон и Москва договорились не использовать друг против друга военную технику. И вот сейчас в период выборов нарушать договорённости Вашингтон точно не хочет. Я вполне могу предположить, что было найдено решение. Вполне может быть, что Украина начала заявлять о производстве своей баллистической ракеты "Паляница" совсем неспроста. Возможно ещё появятся заявления о каких-то небывалых разработках, после чего по территории врага начнёт лететь что-то очень быстро и довольно точно. А по обломках понять, что это западная ракета невозможно, потому что даже в ракете украинского производства будут западные составляющие. Это уже ясно. Поэтому шумиха, что у нас какие-то собственные разработки и испытания, вполне может быть прикрытием фактического использования западных ракет. Вполне возможно, что будет определён ряд целей, по которых США дадут нам координаты и разрешение наносить удары натовскими ракетами по исторической территории России", – резюмировал эксперт.

США погружены в избирательную гонку

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук отметил, всем понятно, что нам критически важно разрешение на применение дальнобойного оружия по территории врага. Но вопрос, как всегда, в США.

"Всё дело в том, что для Америки сейчас Украина точно не является предметом внимания. Мы видим, что США погружены в предвыборную кампанию. Джо Байден уже фактически "хромая утка" и вряд ли принимает какие-то важные решения. Непонятно с кем разговаривать. Что касается вице-президента США Камалы Гаррис, то вряд ли она ориентируется в этих вопросах. Можно, конечно, съездить в Вашингтон, но здесь важен не столько стратегический момент, сколько эмоциональный. Сейчас важнее искусство убеждения, нежели какой-то серьёзный прагматический проект. Поэтому всё, чтобы мы не предлагали до 5 ноября, будет рассматриваться вторично, третично, за рамками главной повестки дня в США", – отметил эксперт.

Ярослав Романчук говорит, традиционно, когда идёт предвыборная кампания, внешние вопросы США, как та же помощь Украине, Израилю, ситуация с Китаем – выносятся на третие роли.

"Поэтому сейчас ехать в Вашингтон, предлагать какие-то документы – спорный момент. Сейчас нужно исправлять ошибки прошлого, когда слишком очевидный крен украинской политики был на демократах. Сейчас нужно делать всё, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой. Если Зеленский, как хороший психолог, сумеет после визита Ермака и Умерова найти нужные нотки и надавить как следует, тогда нам могут предоставить то, что мы просим. Важно попасть в нужное настроение", – резюмировал эксперт.

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