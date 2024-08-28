Возможен ли обмен Курска на Крым и Донбасс: в окружении Путина ответили

Успешный прорыв ВСУ в Курскую область не изменил основных российских расчетов и взглядов – не в последнюю очередь из-за успехов российской армии на Донбассе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Foreign Policy", журналисты которого побеседовали с широким кругом представителей российской элиты и узнали их настроения по поводу войны в Украине.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Рано или поздно им (украинцам – ред.) придется уйти из Курска, но мы никогда не уйдем из Крыма и Донбасса", — заявил один из российских экспертов по безопасности.

Большинство опрошенных представителей российской элиты считали, что Россия не сможет захватить крупные украинские города, такие как Харьков силой оружия. Они указывали на то, что взятие даже таких небольших городов, как Бахмут, при сильном украинском сопротивлении занимает много времени, приводит к большим потерям и огромным разрушениям. Поэтому любые сельские районы Харьковской области, которые могут быть увлечены, должны рассматриваться не как призы, а как разменная монета в будущих переговорах.

Стоит отметить, что все опрошенные журналистами представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с территории, принадлежащей России в четырех украинских областях.

При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию. Это помогло бы гарантировать прекращение огня, а также позволило Путину заявить, что он обеспечил безопасность близлежащих российских областей, подвергающихся украинским обстрелам.

Некоторые также считали, что можно было бы обменять территорию Харьковской области на территорию четырех областей, еще полностью не оккупированных Россией. Большинство собеседников отметили, что если во время переговоров Запад согласится с ключевыми российскими требованиями, Россия снизит уровень других. Так, по поводу российского требования о "денацификации" Украины несколько человек сказали, что Россия все равно должна стремиться к "дружественному" правительству в Киеве, то есть к смене режима, поскольку очень трудно представить, что любое свободно избранное украинское правительство будет доброжелательно относиться в Россию.



