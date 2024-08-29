На Западе называют важным визит Ермака и Умерова в США: что может решиться

На этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Рустем Умеров и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

На условиях анонимности один из нардепов сообщил журналистам "CNN", что украинская сторона подготовила список стратегических целей на территории России, которые необходимо атаковать для изменения хода войны в пользу Украины.

В частности, отмечается, что министр обороны Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в пятницу. Однако с кем именно встретится Андрей Ермак, пока неизвестно.

Также издание напомнило, что ранее Украина уже успешно использовала дальнобойное американское оружие, в том числе тактические ракетные системы ATACMS для уничтожения российской ПВО в оккупированном Крыму. Тогда США это одобрили, однако сегодня в Белом доме опасаются "эскалации".

"Мы считаем удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы... И то и другое — российская территория, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", — пояснил украинский депутат изданию.

Отмечается, что украинские должностные лица надеются на понимание США аргументов Украины.

Напомним, ранее США уже разрешали Украине использовать американское оружие для ударов по российским подразделениям, а также военным объектам россиян.

Таким образом, было предоставлено разрешение бить по военным объектам американским оружием, если они находятся в глубине на оккупированных РФ украинских территориях.

В мае этого года, когда Россия начала новое наступление в Харьковской области, однако его удалось отбить ВСУ, Белый дом снова смягчил некоторые ограничения использования оружия США. Однако администрация Байдена пока отказывается позволить Украине наносить удары дальнобойными американскими ракетами вглубь российской территории.

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