logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина на Совбезе ООН назвала два решения, которые ускорят завершение российского террора
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина на Совбезе ООН назвала два решения, которые ускорят завершение российского террора

Киев вновь призвал партнеров сбивать российские ракеты и дроны возле своего воздушного пространства

сегодня, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина призвала государства-партнеры снять ограничения на дальнобойные удары по военным целям на территории РФ переданным вооружением. Также Киев поощряет союзников сбивать российские ракеты и дроны возле своего воздушного пространства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета безопасности сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Украина на Совбезе ООН назвала два решения, которые ускорят завершение российского террора

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Дипломат в ходе выступления в Совбезе в Нью-Йорке обратился к членам ООН и партнерам и отметил, что эти два "конкретных решения", рассмотрение которых инициирует Украина, позволит "скорее положить конец российскому террору".

"Во-первых, признать право Украины на дальние удары по всем законным военным целям на территории России. Во-вторых, задействовать средства противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", — сказал представитель Украины.

Также постпред Украины в ООН подчеркнул, что ни один из этих шагов "не является эскалационным".

"Напротив, они сдержат Россию, уменьшат террор и количество жертв", — акцентировал дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему применения западного оружия по территории России. 

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли. 

Отметим, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости