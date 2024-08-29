Украина на Совбезе ООН назвала два решения, которые ускорят завершение российского террора

Украина призвала государства-партнеры снять ограничения на дальнобойные удары по военным целям на территории РФ переданным вооружением. Также Киев поощряет союзников сбивать российские ракеты и дроны возле своего воздушного пространства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета безопасности сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Дипломат в ходе выступления в Совбезе в Нью-Йорке обратился к членам ООН и партнерам и отметил, что эти два "конкретных решения", рассмотрение которых инициирует Украина, позволит "скорее положить конец российскому террору".

"Во-первых, признать право Украины на дальние удары по всем законным военным целям на территории России. Во-вторых, задействовать средства противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", — сказал представитель Украины.

Также постпред Украины в ООН подчеркнул, что ни один из этих шагов "не является эскалационным".

"Напротив, они сдержат Россию, уменьшат террор и количество жертв", — акцентировал дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему применения западного оружия по территории России.

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли.

Отметим, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".



