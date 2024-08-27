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Украина готовится нанести удары по территории РФ: кому из союзников передаст список целей

По информации Politico, Украина предоставит США список целей на территории РФ для дальнобойных ударов

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей

Украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Украина готовится нанести удары по территории РФ: кому из союзников передаст список целей

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В издании отмечают, Украина использует этот список как еще одну попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые из своих потенциальных целей на России, этот список, как предполагается, будет более конкретным.

По словам трех анонимных источников "Politico", знакомых с действиями Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации в ходе переговоров.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, говорят источники. Он надеется, что список укрепит кампанию по убеждению президента Джо Байдена изменить свое мнение.

Журналисты приводят слова президента Зеленского, который заявил, что не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, ведь у российских террористов таких ограничений нет. Защитники жизни не должны сталкиваться с какими-либо ограничениями на оружие, считает украинский лидер.

Отмечается, что визит Умерова и Ермака готовится на фоне того, что Украина продолжает наступление в Курской области и пытается преодолеть последствия массированного ракетного удара Москвы по ее энергосистеме 26 августа.

Журналисты отмечают, что украинские чиновники давно лоббируют администрацию Байдена, чтобы снять ограничения на поставки оружия США, чтобы военные могли легче проводить наступления на территории России и оттеснять российские войска от границы. Администрация США с самого начала войны заявляла, что она обеспокоена тем, что снятие ограничений может спровоцировать Россию на еще более агрессивные атаки на Украину.

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