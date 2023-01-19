Польский генерал назвал направление, откуда может ударить Россия: 300 тысяч мобилизованных уже там

Российские войска могут пойти в масштабной наступление не там, где сейчас их ожидают и, где новый удар кажется наиболее вероятным, то есть, на юге и востоке. Путин может начать свое новое наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска и двинуться на юг Украины. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью ВВС высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Вальдемар Скшипчак. Фото: BBC

По его данным, именно там противник сосредоточил большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. Там они проходят подготовку и их всех не бросают на фронт, а продолжают готовить к новому удару. В таком случае враг может сперва ударить по Полтаве и Днепру, а затем по Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Все говорят о том, что Россия попытается снова оккупировать украинскую столицу, но в это слабо верится, говорит Вальдемар Скшипчак. Также нет оснований говорить, что армия Беларуси присоединится к россиянам для похода на Киев.

Также Скшипчак назвал украинский город Бахмут "воротами" в другие части Донбасса.

"Его захват (Ред. – Бахмута) позволил бы выйти на линию Краматорск – Славянск. И этого Путину хватило бы. Он хотел бы соединить это с другими территориями на востоке вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра", – считает польский генерал.

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