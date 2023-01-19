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Россия готовится отправить на фронт новые танки: подробности от британской разведки

В британской разведке считают, что Москва отправит недоделанные танки "Армата" на фронт для пропаганды

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное командование рассматривает возможность отправки на войну в Украину небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата". Вот только использоваться эта техника может в основном в пропагандистских целях. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Россия готовится отправить на фронт новые танки: подробности от британской разведки

Танки "Армата". Фото: d-russia.ru

В британской разведке отмечают, что в конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России: это место было связано с действиями перед использованием в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

По данным британской разведки, любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, скорее всего, это будет сделано в первую очередь в пропагандистских целях", — отмечают в Минобороны Британии.

Танков изготовлено лишь несколько десятков, а "командиры вряд ли будут доверять машине в бою", говорится в сообщении.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1615955033668853760
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