Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2

Польша передаст еще 10 танков Leopard 2 Украине на этой неделе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Польша підтримає Україну

"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также он заявил о запуске сервисного центра в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

"Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину"", — добавил Блащак.

Напомним, что установки Patriot уже в Украине. Также Украина попросила у США кассетные боеприпасы, которые она сможет дронами сбрасывать на головы рашистов. В частности, Украина просит от США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20. Этот запрос — дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже запросила.

Издание, со ссылкой на членов Палаты представителей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам, сообщает, что Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ из беспилотников. Конгрессмены заявили, что украинские должностные лица призвали законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце оказывать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных боеприпасов.

Тем временем, Лукашенко закатил истерику, обозвав Зеленского гнидой.