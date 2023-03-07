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Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2

Для украинского контрнаступления

сегодня, 16:59
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Автор:

Константин Куликов

Польша передаст еще 10 танков Leopard 2 Украине на этой неделе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2

Польша підтримає Україну

"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.


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Также он заявил о запуске сервисного центра в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

"Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину"", — добавил Блащак.

Напомним, что установки Patriot уже в Украине. Также Украина попросила у США кассетные боеприпасы, которые она сможет дронами сбрасывать на головы рашистов. В частности, Украина просит от США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20. Этот запрос — дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже запросила.

Издание, со ссылкой на членов Палаты представителей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам, сообщает, что Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ из беспилотников. Конгрессмены заявили, что украинские должностные лица призвали законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце оказывать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных боеприпасов.

Тем временем, Лукашенко закатил истерику, обозвав Зеленского гнидой.



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