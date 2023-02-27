Польша назвала дату, когда Украина получит следующую партию танков Leopard

Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 в течение нескольких недель. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика в интервью "PAP".

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель".

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Так он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков явлюятся вопросом недель, "если не раньше".

"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", — добавил он.

Стоит отметить, на прошлой неделе Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2. Речь идет о четырех единицах.

Как заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.

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