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Польша и Великобритания построят временные городки в двух областях Украины

Европейские страны построят два временных городка во Львовской и Полтавской областях, чтобы обеспечить жильем 700 украинцев.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

Союзники Украины Польша и Великобритания объявили, что построят временные поселки для пострадавших от войны украинских беженцев. Временные приюты будут построены в двух украинских областях: Львовской и Полтавской. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Польша и Великобритания построят временные городки в двух областях Украины

Модульный городок в Украине. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что его страна выделяет 10 млн. фунтов стерлингов (около 12 млн. долларов) на временные убежища, энергоносители и другую помощь для беженцев, пострадавших от военной агрессии со стороны Российской Федерации.


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"В течение последнего года Путин продолжал атаковать гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", — отметил Джеймс Клеверли .

Британский чиновник сообщил, что международное сообщество осуждает российскую агрессию и настроено поддерживать украинский народ. Известно, что временные поселки будут построены во Львовской и Полтавской областях и смогут обеспечить жилье более 700 украинцам. Напомним, что от российской агрессии несколько миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину: что это за оружие.

Также "Комментарии" писали, что не только Германия отправила танки в Украину. Еще одна европейская страна объявила, что танки Leopard доставлены в Украину. Таким образом, Украина уже получила от западных союзников 21 танк Leopard 2.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/28/russia-ukraine-war-live-news-updates-multiple-russian-drones-shot-down-over-kyiv-blasts-attack#top-of-blog
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