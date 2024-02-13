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Полковник ВСУ назвал область на севере Украины, которую может атаковать Россия

Россия может совершить наступление на севере Украины. Для этого нужно собрать 40-тысячный корпус русских солдат.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что Россия может осуществить новое наступление на северные области Украины. По его словам, россияне могут атаковать Сумскую область. Об этом военный эксперт рассказал в эфире телемарафона.

Полковник ВСУ назвал область на севере Украины, которую может атаковать Россия

Россия может атаковать север Украины. Фото из открытых источников

Петр Черник отметил, что поведение россиян непредсказуемо, и они постоянно посылают диверсионные отряды, пытающиеся прорвать украинские границы.

"От безумных можно ожидать чего угодно. Они диверсионно-разведывательные отряды посылают до бесконечности", — рассказал Петр Черник.

По словам военного эксперта, чем больше украинские солдаты смогут "вложить в наши земли" российских оккупантов, тем проще будет будущим поколениям в последующих войнах против России.

Полковник ВСУ добавил, что пока не было обнаружено, что Россия пытается организовать наступление на север Украины.

"На эту минуту я не вижу накопления ресурсов. Этот ресурс должен быть серьезным, и Россия уже не сможет его скрыть. Это должно быть как минимум 40-тысячный корпус", — рассказал Черник.

Военный считает, что для попытки атаковать северные области Украины, Россия должна накопить 8 сотен танков, 2,5 тыс. БМП, тысячи артустановок и войско в 40 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Наев рассказал, как российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере.

Также "Комментарии" писали, что британские исследователи оценили продолжительность войны в Украине по потерям танков со стороны России. Благодаря старым танкам из резервов Россия восстановила свою технику и может терять танки не менее трех лет войны.



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