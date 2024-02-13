Полковник ВСУ назвал область на севере Украины, которую может атаковать Россия

Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что Россия может осуществить новое наступление на северные области Украины. По его словам, россияне могут атаковать Сумскую область. Об этом военный эксперт рассказал в эфире телемарафона.



Россия может атаковать север Украины. Фото из открытых источников

Петр Черник отметил, что поведение россиян непредсказуемо, и они постоянно посылают диверсионные отряды, пытающиеся прорвать украинские границы.

"От безумных можно ожидать чего угодно. Они диверсионно-разведывательные отряды посылают до бесконечности", — рассказал Петр Черник.

По словам военного эксперта, чем больше украинские солдаты смогут "вложить в наши земли" российских оккупантов, тем проще будет будущим поколениям в последующих войнах против России.

Полковник ВСУ добавил, что пока не было обнаружено, что Россия пытается организовать наступление на север Украины.

"На эту минуту я не вижу накопления ресурсов. Этот ресурс должен быть серьезным, и Россия уже не сможет его скрыть. Это должно быть как минимум 40-тысячный корпус", — рассказал Черник.

Военный считает, что для попытки атаковать северные области Украины, Россия должна накопить 8 сотен танков, 2,5 тыс. БМП, тысячи артустановок и войско в 40 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Наев рассказал, как российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере.

Также "Комментарии" писали, что британские исследователи оценили продолжительность войны в Украине по потерям танков со стороны России. Благодаря старым танкам из резервов Россия восстановила свою технику и может терять танки не менее трех лет войны.