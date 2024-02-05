Политолог: Зеленский торгуется за сохранение власти. Разменной монетой стал Залужный

Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами за сохранение у власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента завершается, говорит Владимир Цыбулько.

Легитимность президента скоро окажется под вопросом

По его мнению, попытка информировать партнеров о своих намерениях через западные СМИ выглядит, валсной, как элемент торга.

"Или вы не трогайте нас за наши воровства, коррупцию или мы уберем Залужного, и тогда стране будет еще хуже, а вам еще дороже будет спасать Украину. То есть шантажисты в стиле "назло маме отморожу уши". Единственное, что за это придется заплатить жизнью тысяч украинцев",

– считает Цыбулько.

По его словам, юристы говорят, что 20 мая в 00:00 истекает 5 лет президентства Зеленского и потом можно выставлять ему счета.

"Мне кажется, что Зеленский сейчас создает такую торговую позицию, как бы ему просидеть подольше во власти, чтобы уберечь от преследований своих партнеров, сопровождающих его и являющихся фигурантами большого количества коррупционных сделок",

– заметил Владимир Цыбулько.

Напомним, как писали "Комментарии", в Украине продолжались дискуссии по поводу того, можно ли во время действия военного положения проводить выборы. Говорилось, что вроде бы на них настаивают западные партнеры. Вместе с тем в Украине все же решили, что выборов не будет, поскольку их просто невозможно провести во время войны.

Напомним, как писали "Комментарии", вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято уже в ближайшее время.

Кроме того, "Комментарии" писали, что поводом для увольнения Залужного могут стать неудачи на фронте, в частности потеря Авдеевки.

Также "Комментарии" писали, что после возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику , поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе. По мнению политологов, теперь главное, чтобы Залужный "не оброс" дискредитировавшими себя политиками и не потянули рейтинги главкома вниз .



