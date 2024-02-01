Пограничники заявили, что основанием для выезда Арестовича не было письмо ГУР

Информация о том, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года по письму Главного управления разведки Минобороны не соответствует действительности, заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Пограничники тоже заявили о фейке

По его словам, Дердпогранслужба не разглашает информацию о пересечении границы теми или иными гражданами. Однако из-за резонанса по делу Арестовича, сделала исключение.

"Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а распространившее издание ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности",

– сказал Демченко.

Кроме того, спикер пограничников напомнил, что меры пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины тоже заявили, что не предоставляли бывшему советнику Офиса Президента Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов, которые позволили бы выехать из Украины. Информацию от расследователей там окрестили фейком.

Как писали "Комментарии" NGL.media со ссылкой на свои источники в пограничной службе сообщило, что 48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. По информации расследователей, основанием для его выезда стал лист Главного управления разведки МО Украины. Журналисты напомнили, что во время полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался. Разрешение на выезд он получал не только от ГУР, но также от главы Госпогранслужбы и Офиса Президента.

Вместе с тем, как писали "Комментарии", бывший советник Офиса Президента сообщил, что он находится в Нью-Йорке. Однако он отказался комментировать , каким образом ему удалось уехать из Украины. Блогер лишь добавил, что это государственная тайна. Затем он все же уточнил, что уехал на законных основаниях, поэтому не было никаких проблем на границе. Как сообщали "Комментарии", Алексей Арестович рассказывал, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Также он заявил, что его работа направлена на оказание помощи Украине, а жизнь в Нью-Йорке связана с разными программами и вскоре завершится. Кроме того, Арестович рассказал о своей квартире в престижном районе Нью-Йорка – возле Central Park. Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться в Украину, он заявил, что очень хочет домой и открытые открытые кримінальные дела его не пугают. Но у него есть еще два проекта в Европе. Вместе с тем, бывший советник Офиса президента заявил, что готов уйти на фронт, если его мобилизуют.





