Пограничники сделали предупреждение: назвали неожиданную опасность для уклонистов



















Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеоролик, на котором камеры для обнаружения незаконного движения через границу зафиксировали стаю волков. Поэтому украинские пограничники сообщили об опасности для уклоняющихся, которые, возможно, хотят попытаться покинуть территорию Украины.



Пограничники предупредили об опасности диких волков. Фото из открытых источников

Государственная пограничная служба указывает, что вблизи границы между Украиной и Молдовой в Одесской области обнаружена стая волков. Пограничники предупредили, что эти животные могут быть опасны при встрече с ними в дикой природе.

"Как принято, хищники не передвигаются в одиночку, а ходят стаями. Волки – это не о домашних карманных собачках, поэтому помните чем опасны такие стаи, перед тем как у вас возникнет мысль незаконно пересечь границу. Берегите себя!", — сообщили в пограничной службе Украины.

Посмотреть видео от Государственной пограничной службы, обнаружившей стаю волков по украинской границе можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал в чем разница административной и уголовной ответственности для уклонистов и какое наказание можно понести в одном и другом случае. Административное наказание заключается в штрафе в несколько тысяч гривен, который мог быть получен после избежания вручения повестки. Уголовное наказание применяется после прохождения комиссии ТЦК и ВЛК. В таком случае военнообязанный может оказаться на несколько лет за решеткой.

Также "Комментарии" писали о народном депутате из партии "Слуга народа" Давиде Арахамии, который пояснил, поддерживает ли Верховная Рада арест счетов, как средство противодействия уклонистам избегающим мобилизацию в Украине.