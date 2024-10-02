Подсчитаны потери России за сентябрь: ВСУ установили два рекорда

Россия в сентябре потеряла около 40 тысяч военных в войне с Украиной, что стало вторым показателем с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, украинские силы установили сразу два рекорда по потерям России в категории беспилотников и спецтехники.



Российские военные. Фото из открытых источников

Согласно ресурсу russian-casualties.in.ua, подсчитывающему потери РФ на основе данных Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине за сентябрь потеряла 38 130 своих солдат. Этот показатель стал вторым с начала войны. Лидерство по потерям личного состава армии РФ держит май, тогда было уничтожено почти 39 тысяч российских военных. Средний показатель потерь личного состава России на войне в Украине составляет 20,4 тыс. военных ежемесячно.

В сентябре украинские силы установили два рекорда по потерям России. Впервые с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 1815 российских беспилотников, что в три раза больше, чем средние показатели – 510 БПЛА. Другой рекорд ВСУ установлен по уничтоженной спецтехнике – 323 единицы при среднем показателе 104.

Также украинская армия в сентябре уничтожала больше, чем средние показатели российские артсистемы – 1219 единиц (средний показатель 589), автотехнику – 1740 (801), танки – 291 (278) и ББМ – 787 (548).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинских и российских потерях в военной технике за месяц боев в Курской области. Кроме того, Зеленский сообщил о потерях личного состава РФ за время военной операции на Курщине.