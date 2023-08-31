Подоляк резко критикует организации, не понимающие природу войны: начните думать

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Slava Kot
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике позицию некоторых международных организаций, которые считают, что удары дронов по территории России приводят к эскалации войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Подоляк призывает "интеллектуалов" из определенных международных организаций "понять очевидное" и перечисляет события, которые могут привести к окончанию войны.
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По словам советника ОП, все остальные слова являются "бутафорными" и поддерживающими российскую агрессию. Подоляк считает, что критика ударов беспилотников по территории России это лишь поощрение массовых убийств граждан Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Зеленского прогнозирует скорейшее освобождение украинских земель и параллельно указывает на запуск процессов свержения Путина в России.
Также "Комментарии" писали, что в результате удачных действий беспилотников Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик Ту -22М3 Российской Федерации. Ту-22М3. Это произошло в конце августа, когда дроны атаковали российскую военную авиабазу в "Сольце". СМИ указывают, что ранее ВСУ повреждала российские ядерные бомбардировщики, однако теперь фото свидетельствуют об окончательном уничтожении техники РФ.
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