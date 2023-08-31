Подоляк резко критикует организации, не понимающие природу войны: начните думать

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике позицию некоторых международных организаций, которые считают, что удары дронов по территории России приводят к эскалации войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Подоляк призывает "интеллектуалов" из определенных международных организаций "понять очевидное" и перечисляет события, которые могут привести к окончанию войны.

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"Настоящая деэскалация возможна только после вывода российских войск из суверенной территории другого государства, восстановления международного права… и, наконец, обязательный разгром России", — пишет Михаил Подоляк.

По словам советника ОП, все остальные слова являются "бутафорными" и поддерживающими российскую агрессию. Подоляк считает, что критика ударов беспилотников по территории России это лишь поощрение массовых убийств граждан Украины.

"Пожалуйста, не разрушайте свою "международную репутацию" полностью. Начните думать...", — обращается Подоляк к неназванным международным организациям, критикующим удары беспилотников по РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Зеленского прогнозирует скорейшее освобождение украинских земель и параллельно указывает на запуск процессов свержения Путина в России.

Также "Комментарии" писали, что в результате удачных действий беспилотников Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик Ту -22М3 Российской Федерации. Ту-22М3. Это произошло в конце августа, когда дроны атаковали российскую военную авиабазу в "Сольце". СМИ указывают, что ранее ВСУ повреждала российские ядерные бомбардировщики, однако теперь фото свидетельствуют об окончательном уничтожении техники РФ.