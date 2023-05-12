Подоляк рассказал, сколько пленных хочет получить Украина за Богуслаева

Богуслаева могут согласиться обменять на тысячу украинских военнопленных. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вячеслава Богуслаева подозревают в госизмене

"Если мы сможем за субъекта Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на обменные процессы", – заявил Михаил Подоляк.

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Он также подчеркнул, что Богуслаев должен получить жесткий приговор и максимально возможный срок.

"Он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок. Нужно юридически зафиксировать его с одной стороны как криминального преступника, а с другой — абсолютного, чистокровного предателя", — заявил Подоляк.



Ранее стало известно, что Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией. До ареста он занимал пост президента АО "Мотор Сич" — одного из крупнейших авиационностроительных предприятий Украины (Запорожье), а сейчас находится в СИЗО под подозрением в совершении государственной измены.

Богуслаеву в частности инкриминируют, что во время осады Мариуполя весной 2022 года он распорядился скрыть от ГУР Минобороны Украины вертолет. Военные хотели использовать его для эвакуации раненых защитников Украины из Мариуполя. Суд на время судебного процесса арестовал Богуслаева – он находится в СИЗО. Во время избрания меры пресечения защита Богуслаева утверждала, что он не мог давать таких распоряжений, потому что это не входит в непосредственные обязанности президента "Мотор Сичи".

Тем не менее, на аудиозаписях разговоров, опубликованных журналистами, можно слышать распоряжения Богуслаева скрыть документацию на вертолет и внести технические неисправности в его составляющие, чтобы летательная машина не могла подняться в воздух.

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