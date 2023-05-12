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В Антарктиде украинские полярники наткнулись на редкий «блинный лед» на поверхности воды

«Ледяные блины, кувшинки или медузы»: специалисты со станции "Академик Вернадский" увидели уникальное явление, образованное на поверхности воды в Антарктиде

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишут "Комментарии".

В Антарктиде украинские полярники наткнулись на редкий «блинный лед» на поверхности воды

Блинный лед. Фото с Facebook

Речь идет о так называемом блиновом леде. По словам ученых, "его диаметр может колебаться от 30 см до нескольких метров, а толщина достигает 10 см". Для образования такого льда существует несколько вариантов.


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Когда вода начинает замерзать, в ней появляются ледяные иглы или пластинки. Впоследствии они скатываются в ледяное сало или на снегу – скопление снега, падающего в холодную морскую воду с температурой ниже 0 и потому не тающего. Собственно из ледяного сала или снегуры и "пекутся" ледяные блины", — добавляют полярники.

Для их формирования необходим ветер, волны и нестабильная температура. Тогда лед замерзнет не сплошь, а отдельными кусками. После же, эти куски "обтачиваются" друг о друга, получая округлую форму, убеждают специалисты.

В то же время существует и другой вариант образования ледяных блинов.

"Когда на поверхности воды сразу образуется ледовая кора, но потом появляются сильные мелкие волны, под действием которых кора ломается и превращается в блинный лед", — отмечают эксперты.

Сообщается, что такое явление встречается не только в Антарктике или Арктике, но и других морях и пресных водоемах, в частности в Украине.

Напомним, "Комментарии" писали, — Ученые обнаружили в центре Луны твердое металлическое ядро: что говорят исследователи "Железное сердце": внутри Луны ученые увидели твердое металлическое "тело", имеющее диаметр около 500 километров. По мнению ученых, ядро спутника состоит из металла, близкого по плотности к железу. Оно занимает площадь около 15% от общего диаметра Луны. Еще двадцать лет назад, исследователи доказали, что под поверхностью Луны существует жидкое внешнее ядро. Тем не менее, понять структуру внутреннего "тела" было трудно из-за его небольших размеров.



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Источник: https://www.facebook.com/AntarcticCenter
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