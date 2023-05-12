В Антарктиде украинские полярники наткнулись на редкий «блинный лед» на поверхности воды

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишут "Комментарии".
Блинный лед. Фото с Facebook
Речь идет о так называемом блиновом леде. По словам ученых, "его диаметр может колебаться от 30 см до нескольких метров, а толщина достигает 10 см". Для образования такого льда существует несколько вариантов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Для их формирования необходим ветер, волны и нестабильная температура. Тогда лед замерзнет не сплошь, а отдельными кусками. После же, эти куски "обтачиваются" друг о друга, получая округлую форму, убеждают специалисты.
В то же время существует и другой вариант образования ледяных блинов.
Сообщается, что такое явление встречается не только в Антарктике или Арктике, но и других морях и пресных водоемах, в частности в Украине.
Напомним, "Комментарии" писали, — Ученые обнаружили в центре Луны твердое металлическое ядро: что говорят исследователи "Железное сердце": внутри Луны ученые увидели твердое металлическое "тело", имеющее диаметр около 500 километров. По мнению ученых, ядро спутника состоит из металла, близкого по плотности к железу. Оно занимает площадь около 15% от общего диаметра Луны. Еще двадцать лет назад, исследователи доказали, что под поверхностью Луны существует жидкое внешнее ядро. Тем не менее, понять структуру внутреннего "тела" было трудно из-за его небольших размеров.
Обсуждения
Новости