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Подоляк отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу: геноцидная повседневность

Михаил Подоляк резко реагирует на очередную атаку по гражданским домам в Украине и указывает, что это превратилось в "геноцидную повседневность"

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на очередной удар российских сил по жилому дому в Украине. Украинский чиновник назвал эти события "геноцидной повседневностью". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Подоляк отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу: геноцидная повседневность

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Российская ракета утром попала по многоэтажному дому в Кривом Роге. В результате действий российской армии по меньшей мере четыре человека погибли, среди них 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Кроме того, сообщается, что более 50 человек получили различные повреждения. На очередную российскую агрессию отреагировал Михаил Подоляк.


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"Это уже какая-то геноцидная повседневность... Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом", — заявил Подоляк.

Представитель Офиса Президента призывает мир закрыть украинское небо современными системами противоракетной обороны и противовоздушной обороны.

"Международное право никогда не будет работать, если агрессор не будет видеть, что за ним становится реальная сила. Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", — пишет Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, почему Россия увеличила интенсивность ударов по Украине. По его словам, таким образом россияне отвечают на усиление атак по территории РФ и наращивают интенсивность атакуя военные объекты в Украине. Однако российские бомбардировки в Украине попадают в гражданские дома, школы, больницы, церкви и электростанции, убивая тысячи украинцев.

Также "Комментарии" писали, что у Путина спросили, какой он видит Украину после победы России.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1685983941663072256
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