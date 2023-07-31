Подоляк отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу: геноцидная повседневность

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Slava Kot
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на очередной удар российских сил по жилому дому в Украине. Украинский чиновник назвал эти события "геноцидной повседневностью". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Российская ракета утром попала по многоэтажному дому в Кривом Роге. В результате действий российской армии по меньшей мере четыре человека погибли, среди них 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Кроме того, сообщается, что более 50 человек получили различные повреждения. На очередную российскую агрессию отреагировал Михаил Подоляк.
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Представитель Офиса Президента призывает мир закрыть украинское небо современными системами противоракетной обороны и противовоздушной обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, почему Россия увеличила интенсивность ударов по Украине. По его словам, таким образом россияне отвечают на усиление атак по территории РФ и наращивают интенсивность атакуя военные объекты в Украине. Однако российские бомбардировки в Украине попадают в гражданские дома, школы, больницы, церкви и электростанции, убивая тысячи украинцев.
Также "Комментарии" писали, что у Путина спросили, какой он видит Украину после победы России.
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