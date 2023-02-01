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Подоляк обвинил Маска в помощи роспропаганде в Twitter: что известно

Подоляк заявил, что своими действиями Маск убивает репутацию социальной сети

сегодня, 19:16
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Автор:

Лиля Воробьева

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил американского миллиардера и владельца социальной сети Twitter Илона Маска в игре на российскую пропаганду. Об этом он написал в своей социальной сети.

Подоляк обвинил Маска в помощи роспропаганде в Twitter: что известно

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

По словам Подоляка, Маск в Twitter искусственно снижает популярность официальных страниц украинских  властей.


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"Илон, может, достаточно пессимизировать официальные аккаунты украинцев и насильно сокращать охват? Слишком все очевидно... Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?" ,- написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Илон Маск отреагировал на поставки западных танков в Украину. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предстоящие поставки танков западного образца в Украину. Владелец Tesla назвал такие действия ловушкой и сравнил ситуацию со Второй мировой войной. Илон Маск прокомментировал сообщение Ричарда Гарриотта, критикующего танки. Американец считает, что какими бы могущественными они ни казались, их легко уничтожают дроны и другие средства с помощью спутникового таргетинга.

Также "Комментарии" писали о том, что Маск в восторге от Путина: о чем говорят намеки миллиардера . Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск в очередной раз выступил с заявлениями о российско-украинской войне. В этот раз написал в Twitter, что если РФ предстанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, оно выберет последнее. Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что происходит раскол в самой республиканской партии, ранее монолитно поддерживавшей помощь Украине со стороны США, осуждая российскую агрессию. Сейчас там, по словам Николая Мельника, есть серьезные разногласия между теми, кто настаивает на продолжении и даже увеличении поддержки Украины — и другим крылом, которое считает, что надо такую помощь сворачивать.



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