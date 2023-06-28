Подоляк назвал четыре причины, почему с Россией нельзя договариваться

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на сегодняшний день является "абсолютно не переговорным" игроком на мировой арене. В качестве примера этого он приводит четыре аргумента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

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Украинский чиновник считает, что международному сообществу не следует тратить время на "самообман и иллюзии" в попытках договориться с Россией. Подоляк аргументирует это четырьмя пунктами.

1. Путин слаб. Подоляк объясняет, что режим Путина и его вертикаль сейчас слабы и впоследствии могут появиться новые руководители.

2. Путин всегда лжет. В качестве примера Подоляк вспоминает недавние заявления президента России, в которых он сообщил о ежегодном государственном финансировании вагнеровцев на около миллиарда долларов. Хотя ранее Путин утверждал, что это полностью независимая организация и государство не имеет к ней отношения.

3. Военные преступления России. Советник главы ОП указывает на то, что Россия испытывает "собственную физическую смертность", поэтому продолжает террористические атаки по Украине. В частности, и по Краматорску, где российская ракета попала в местную пиццерию и убила 10 человек, среди которых были и дети.

"Террористический метод войны против гражданского населения – единственный инструмент самоубеждения России в собственной способности", — пишет Михаил Подоляк.

4. Несоблюдение международного права. Последним аргументом Подоляк называет игнорирование Россией международных институций и права. Россия не способна соблюдать договоренности, пока ее руководство не ответит за преступления и не обновится.

"Задача мира сегодня – ускорить разрушение путинского режима. Пора обсуждать модели постпутинской России", — считает Подоляк и добавляет, что есть необходимость "присматриваться к преемникам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк отреагировал на скандальные заявления Орбана. Венгерский лидер заявил, что Украина не сможет победить Россию и отказался назвать Путина военным преступником.

Также "Комментарии" писали, что советник главы ОП прогнозирует распад России и назвал вероятную дату окончания войны.