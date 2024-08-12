Подкрепление пошло: стало известно, удается ли РФ отбить потерянные районы Курской области

России все еще не удается оттеснить украинские войска в Курской области, даже несмотря на отправку подкреплений. По состоянию на 12 августа, прорыв границы продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как пишет FT, согласно проверенным видео и фото, с момента начала операции во вторник ВСУ и их техника продвинулись в глубь России на 30 км. В частности, войска заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.

"Мы идем глубже", — сказал в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.

По его словам, Вооруженные силы Украины все еще имели преимущество, несмотря на то, что Россия ввела подкрепления.

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские вооруженные силы внезапным броском в российскую Курскую область сумели удивить весь мир, за несколько дней захватив больше территорий, чем россияне несколько месяцев. Об этом пишет "Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало – почему украинское командование могло выбрать продвижение ВСУ именно в районе Суджи Курской области – своим мнением на этот счет в интервью Radio NV поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Ранее "Комментарии" писали – СМИ узнали, сколько украинских бригад в Курской области: чем обсуслен их успех.



