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Прорыв в Курской области: боец ВСУ рассказал, как может измениться ситуация на севере Украины

Уже появились видеоподтверждения, что военные ВСУ находятся в городе Суджа Курской области РФ

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Почему украинское командование могло выбрать продвижение ВСУ именно в районе Суджи Курской области – своим мнением на этот счет в интервью Radio NV поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Прорыв в Курской области: боец ВСУ рассказал, как может измениться ситуация на севере Украины

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Суджа – одна из частей войск группы "Север", которую враг сформировал для того, чтобы беспокоить, а то и непосредственно осуществлять нападения на нашу территорию. Четыре такие ячейки были созданы — в районе Суджи, в районе Грайворона, возле Большой Писаревки. И еще два, это как раз район Липцы и Волчанска, где враг совершил повторное вторжение на территорию нашего государства", — рассказал боец.

По его словам, Суджа является самым высоким и самым северным пунктом из всех четырех перечисленных.

"Соответственно, это может быть очень неплохой историей для логистического перерезания или усложнения вражеского передвижения на севере нашего государства. Поэтому выбор очень интересный", — добавил Федоренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — прорывом границы в Курской области Украина может преследовать еще одну цель – захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных. Подтверждением этого есть то, что практически ежедневно обменный фонд Украины пополняется на десятки пленных оккупантов. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Также издание "Комментарии" сообщало – через четыре дня после начала вторжения Украины в Курскую область России число подтвержденных украинских бригад в зоне вторжения и вокруг нее выросло как минимум до пяти: четыре армейские механизированные бригады и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил. Об этом пишет Forbes, в общей сложности эти подразделения могут включать до 10 000 военнослужащих и 600 единиц бронетехники.




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