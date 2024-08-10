Операция в Курской области: Bild раскрыл еще одну цель Украины

Прорывом границы в Курской области Украина может преследовать еще одну цель – захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных. Подтверждением этого есть то, что практически ежедневно обменный фонд Украины пополняется на десятки пленных оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что украинское руководство все еще прямо не прокомментировало продвижение ВСУ на российской территории.

Однако в своём вечернем видеообращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил солдат, взявших российских военных в плен, заявив, что это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно, — отмечает издание.

"Если обменный фонд будет пополнен, можно будет освободить ещё больше украинских пленных. С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлены группы российских солдат, сдавшихся в плен, среди которых, в частности, пограничники", — отмечает "Bild".

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, готов ли Владимир Путин пожертвовать одним из участков фронта, ради защиты Курской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся "дополнительные меры", направленные на усиление антитеррористической защищенности.



