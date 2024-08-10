Смогут ли ВСУ удержать территории в Курской области: почему теперь все зависит от США

Украинские вооруженные силы внезапным броском в российскую Курскую область сумели удивить весь мир, за несколько дней захватив больше территорий, чем россияне несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Удары ATACMS. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по сравнению с прошлогодним украинским наступлением на юге, которое провалилось из-за хорошо подготовленной российской обороны, в этом случае украинцы с легкостью вошли в Курскую область, потому что россияне не ожидали атаки. Внутренняя часть России слабо защищена, и российские военные не могут быстро реагировать на новые угрозы.

Как отмечают авторы материала, неизвестно, попытаются ли украинские силы удержать российскую территорию, в надежде получить рычаги влияния на будущих переговорах, или они отступят на свою территорию, прежде чем Россия сможет мобилизовать крупное контрнаступление. И частично ответ будет зависеть от позиции Вашингтона.

Как говорится в статье, хотя администрация Байдена не жаловалась на использование американской техники в этом наступлении, она все еще не предоставила Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для поражения российских аэродромов и других целей в глубине России.

"Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет предоставлено разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что у России по-прежнему есть большое преимущество в живой силе, и поэтому Кремль может направить резервы из России в Курск, не истощая свои передовые части на востоке Украины. Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.



