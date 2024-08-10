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Смогут ли ВСУ удержать территории в Курской области: почему теперь все зависит от США

WP назвало оружие, критически необходимое ВСУ для удержания территорий в Курской области

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей

Украинские вооруженные силы внезапным броском в российскую Курскую область сумели удивить весь мир, за несколько дней захватив больше территорий, чем россияне несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Смогут ли ВСУ удержать территории в Курской области: почему теперь все зависит от США

Удары ATACMS. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по сравнению с прошлогодним украинским наступлением на юге, которое провалилось из-за хорошо подготовленной российской обороны, в этом случае украинцы с легкостью вошли в Курскую область, потому что россияне не ожидали атаки. Внутренняя часть России слабо защищена, и российские военные не могут быстро реагировать на новые угрозы. 

Как отмечают авторы материала, неизвестно, попытаются ли украинские силы удержать российскую территорию, в надежде получить рычаги влияния на будущих переговорах, или они отступят на свою территорию, прежде чем Россия сможет мобилизовать крупное контрнаступление. И частично ответ будет зависеть от позиции Вашингтона.

Как говорится в статье, хотя администрация Байдена не жаловалась на использование американской техники в этом наступлении, она все еще не предоставила Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для поражения российских аэродромов и других целей в глубине России.

"Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет предоставлено разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что у России по-прежнему есть большое преимущество в живой силе, и поэтому Кремль может направить резервы из России в Курск, не истощая свои передовые части на востоке Украины. Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.




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