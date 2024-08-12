Поддерживают ли украинцы бои в Курской области: результаты опроса

6 августа украинские бойцы прорвали российскую границу в Курской области и начали проводить военную операцию на территории России. Благодаря эффекту неожиданности под украинским контролем оказалось несколько населенных пунктов РФ, а десятки российских военных сдались в плен. Исследования Active Group показали, как к боям в Курской области относятся украинцы.



Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Active Group четыре из пяти украинцев в той или иной степени поддерживают наступление украинских сил на территорию России, в частности в Курской области. 64% опрошенных украинцев полностью поддерживают наступление ВСУ в Курской области. 19,3% ответили, что в большей степени поддерживают действия украинских сил на территории РФ.

Против боев в Курской области высказалось 2,8% респондентов, а 5,3% указали, что они в большей степени против наступления украинских войск в Курской области России. Еще 8,8% затруднились ответить на вопрос о поддержке наступления ВСУ.

Поддерживают ли украинцы наступление ВСУ на Курскую область

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданное наступление Украины на Курскую область может изменить ход войны. Однако ситуация с боями на территории России представляет риск для украинского фронта. По словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, если военная операция украинских сил в Курской области не удастся – пострадаем все мы.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Германии, что бои в Курской области создают благоприятные условия Украины в предстоящих мирных переговорах с Россией для окончания войны.