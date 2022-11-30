Поддержал аннексию: замглавы Госдумы РФ сообщили о подозрении

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы РФ Александру Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской области и Херсонской области, а также Снигиревского и Александровского районов Николаевской области в состав России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Заместитель главы Государственной думы РФ Александр Бабаков. Фото: Getty Images

Следователи установили, что депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением ее территориальной целостности.

Так, результатом преднамеренных действий Бабакова стали многочисленные человеческие жертвы среди украинских защитников и гражданского населения, а также повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры.

Бабакову сообщили о подозрении в ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

ДБР также изучает материалы по сообщению о подозрении другим российским депутатам, принимающим решение страны-агрессора против Украины.

К тому же следователи исследуют вопросы возможной причастности Бабакова к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины.

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