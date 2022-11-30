В Генштабе сделали заявление о потерях ВСУ в войне с РФ

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России, в то же время подчеркивает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в разговоре с журналистом "УП".

ВСУ. Фото: из открытых источников

На просьбу журналистов прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе заявили, что потери украинского войска являются закрытой информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", – заявил Богдан Сеник.

Он добавил, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины.

Потери армии на войне бывают безвозвратными (погибшие) и санитарными (раненые и травмированные).

В обращении главы Еврокомиссии об оценке потерь не указывалось, на основе чьих данных была сделана такая оценка. Более того, после распространения новостей относительно этой оценки из обнародованного обращения фон дер Ляйен изъяли упоминание о том, что Украина потеряла в войне с Россией 100 тысяч военных.

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