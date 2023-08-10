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Подбитые мосты в Чонгаре: оккупанты уже нашли выход (ФОТО)

Оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в Чонгаре

сегодня, 14:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Чонгаре российские оккупанты построили понтонную переправу между подбитыми автомобильным и железнодорожным мостами, чтобы сэкономить время поставки грузов и военной техники на южное направление с Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

Подбитые мосты в Чонгаре: оккупанты уже нашли выход (ФОТО)

Мост в Чонгаре. Фото: из открытых источников

Как отмечается, понтонно-мостовые переправы отчасти решают проблемы блокирования логистики армии РФ. Однако они не могут обеспечить ту пропускную способность, которую обеспечивает стационарный мост. Такие переправы еще более уязвимы для ушибов, а также влияют на погодные условия.


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Отметим, в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. 29 июля Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Крыму раздались взрывы ночью 10 августа. Россияне говорят, что зафиксировали пролет 11 беспилотников над Севастополем.

Подбитые мосты в Чонгаре: оккупанты уже нашли выход (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/39131
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