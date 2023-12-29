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Подарки доставлены: россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам (ФОТО)

Россияне беснуются в соцсетях и хотят продолжениям ракетных атак

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", цинизму россиян нет предела – они радуются удару по мирным украинским городам, в результате которого погибшие и раненые мирные граждане. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

Подарки доставлены: россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам (ФОТО)

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Многие россияне пишут о том, что довольны такому подарку для украинцев под елочку, тем самым поддерживая террористические удары российских солдат, иронизируют.

Боль украинцев россияне восприняли на смех и утешение. Они также пишут о нацизме, который "искореняют", а также о том, что на этом ударе не стоит останавливаться и учащать такие обстрелы украинских городов.

Видно, что скрепят зубами россияне злятся также о потерях российских оккупантов в Украине. Ведь в практически каждом втором комментарии говорится, что это "ответка" за погибших террористов.                                           

Отметим, ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Подарки доставлены: россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам (ФОТО) - фото 3

Подарки доставлены: россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам (ФОТО) - фото 4

Подарки доставлены: россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам (ФОТО) - фото 5




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