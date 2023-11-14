Под Москвой дроны атаковали предприятие по разработке «Кинжалов»

Коломна Московской области РФ уже не впервые оказывается под ударом беспилотников. Сегодня в городе вновь прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке БПЛА. По сообщениям российских пабликов, взрывы произошли в районе машиностроительного завода, расположенного в Коломне.

Взрыв. Фото: из открытых источников

В соцсетях начали распространять информацию, что неизвестные дроны атаковали Конструкторское бюро "машиностроение". Это предприятие занимается, в частности, разработками ракет, в частности одних из самых опасны "Кинжалов".

В сети опубликовали видео, как на Коломну летят два беспилотника.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты запутались в заявлениях: "украинская ДРГ" атаковала Белгородскую область.

Также издание "Комментарии" сообщало — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.

Ранее "Комментарии" писали - как Украина подготовилась к ударам по энергосистеме: чего выжидает Россия.



