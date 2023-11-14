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Под Москвой дроны атаковали предприятие по разработке «Кинжалов»

Очевидцы сняли несколько видео, на которых видно движение беспилотников в направлении города Коломна

сегодня, 10:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Коломна Московской области РФ уже не впервые оказывается под ударом беспилотников. Сегодня в городе вновь прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке БПЛА. По сообщениям российских пабликов, взрывы произошли в районе машиностроительного завода, расположенного в Коломне.

Под Москвой дроны атаковали предприятие по разработке «Кинжалов»

Взрыв. Фото: из открытых источников

В соцсетях начали распространять информацию, что неизвестные дроны атаковали Конструкторское бюро "машиностроение". Это предприятие занимается, в частности, разработками ракет, в частности одних из самых опасны "Кинжалов". 


В сети опубликовали видео, как на Коломну летят два беспилотника.

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Также издание "Комментарии" сообщало — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.

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