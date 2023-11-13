Оккупанты запутались в заявлениях: "украинская ДРГ" атаковала Белгородскую область

Утром 13 сентября неизвестная ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область. На границе произошел бой. По информации российских пропагандистских СМИ, к инциденту "причастны" ВСУ. Якобы в состав неизвестной ДРГ входило 8 человек. Она пыталась зайти в область на УАЗе со свастикой российских оккупантов "Z". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении телеграмм-канала "Mash".

Белгородская область. Фото: из открытых источников

"Диверсанты выдавали себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино", — говорится в сообщении.

По утверждению российских СМИ, примерно в 7 утра произошел бой между российскими пограничниками и членами ДРГ. Со стороны силовиков нет жертв, утверждает Mash.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ничего не знает об инциденте и том, что какая-то ДРГ вообще пыталась прорваться через границу. Информацию об "украинской ДРГ" он назвал враньем и фейком.

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