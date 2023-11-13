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Оккупанты запутались в заявлениях: "украинская ДРГ" атаковала Белгородскую область

В росСМИ заявляют, что к инциденту "причастны" ВС Украины, губернатор Гладков "запутался" в комментариях и говорит, что это фейк

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей
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Утром 13 сентября неизвестная ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область. На границе произошел бой. По информации российских пропагандистских СМИ, к инциденту "причастны" ВСУ. Якобы в состав неизвестной ДРГ входило 8 человек. Она пыталась зайти в область на УАЗе со свастикой российских оккупантов "Z". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении телеграмм-канала "Mash".

Оккупанты запутались в заявлениях: "украинская ДРГ" атаковала Белгородскую область

Белгородская область. Фото: из открытых источников

"Диверсанты выдавали себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино", — говорится в сообщении.


По утверждению российских СМИ, примерно в 7 утра произошел бой между российскими пограничниками и членами ДРГ. Со стороны силовиков нет жертв, утверждает Mash.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ничего не знает об инциденте и том, что какая-то ДРГ вообще пыталась прорваться через границу. Информацию об "украинской ДРГ" он назвал враньем и фейком.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в том числе через западные медиа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит сейчас на собственно военных и внешнеполитических фронтах, а также – как ситуация может развиваться в обозримом будущем.

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Источник: https://t.me/c/1356349800/369844
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