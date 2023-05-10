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Под Бахмутом россиянина взяли в плен с помощью дрона

Россиянин сдался в плен дрону, которым управляли украинские защитники

сегодня, 18:01
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Автор:

Константин Куликов

Под Бахмутом россиянина взяли в плен с помощью дрона

Послание рашисту

Во время боев за Бахмут 9 мая россиянин сдался в плен беспилотнику 92-й механизированной бригады. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео украинского журналиста Юрия Бутусова.


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"Россиянин бросает оружие и жестами просит не бомбить. Ребята решают сбросить ему записку "Сдавайся. Иди за дроном". В ответ россиянин показывает, что его убьют. Но несмотря на огонь "своих", он добирается до наших ребят и сдается в плен, — описывает ситуацию Юрий Бутусов.

Младший сержант 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич добавляет подробности:

"Вчера во время операции по уничтожению пехоты последний пехотинец, поняв, что спасения нет, поднял глаза и стал молиться на дрон, чтобы его не убивали. Тогда командир бригады написал записку, чтобы он сдавался и шел за дроном. Ее сбросили к нему. Он показал сначала: "Я не пойду, меня убьют". Тогда ему бросили еще одну гранату, чтобы он понимал, что его в любом случае убьют. И тогда он пошел в сторону дороги и там сдался в плен ВСУ".

Напомним, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются. Накануне враг применил к защитникам города зажигательные снаряды. По мнению эксперта, это была военная хитрость. С ее помощью вражеские группы ночью имели возможность атаковать позиции украинских защитников. ВСУ дало отпор врагу – с позиций сбежала 72 бригада Вооруженных сил России. Об этом, в частности, с негодованием рассказал глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.

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