Почему Запад не реагирует на российские дроны: какой продуманной тактики придерживаются страны НАТО

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Slava Kot
Российские дроны в сентябре несколько раз нарушили воздушное пространство стран НАТО. Однако украинские партнеры отреагировали на это словами, что нападение вероятно не было умышленным со стороны России. Военный аналитик из Королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен объясняет, что кроется за такими действиями стран НАТО.
Российские беспилотники. Фото из открытых источников
После того, как обломки российских дронов были найдены в Румынии, а также фиксировались сообщения о подобных инцидентах в Латвии и Польше, можно было ожидать резкой реакции стран НАТО. Однако реакция Запада была очень спокойна. Военный аналитик Андерс Нильсен объясняет, что это "очень продуманная стратегия со стороны западных стран", которая заключается в попытке избежать проблемы и провокации России.
Военный аналитик указывает, что Украина пытается перенести войну на территорию России. Таким образом, Украина хочет заставить российское население почувствовать последствия войны на личном уровне, что заставит россиян использовать военные ресурсы для защиты собственной страны, вместо того, чтобы воевать в Украине. По словам Андерса Нильсена, именно это хочет сделать Россия со странами Запада.
По его словам, когда западные страны не реагируют на российские провокации — они понимают, что это то, что хочет Россия. И они отказываются дать россиянам то, что те хотят.
Однако военный эксперт отмечает, если россияне будут продолжать расширять границы и отправлять больше беспилотников в страны Запада, то в конечном итоге странам НАТО трудно будет притворяться, что это случайность или ошибка. Но, по словам Нильсена, на данный момент эта стратегия Запада имеет большой смысл, ведь она избавляет россиян от эффекта, который они хотят получить от атак.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии объяснили, почему не сбивают российские беспилотники – это запрещено законом.
Также "Комментарии" писали о том, как в Украине отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство стран НАТО.
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