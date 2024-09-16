Почему Запад не реагирует на российские дроны: какой продуманной тактики придерживаются страны НАТО

Российские дроны в сентябре несколько раз нарушили воздушное пространство стран НАТО. Однако украинские партнеры отреагировали на это словами, что нападение вероятно не было умышленным со стороны России. Военный аналитик из Королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен объясняет, что кроется за такими действиями стран НАТО.



Российские беспилотники. Фото из открытых источников

После того, как обломки российских дронов были найдены в Румынии, а также фиксировались сообщения о подобных инцидентах в Латвии и Польше, можно было ожидать резкой реакции стран НАТО. Однако реакция Запада была очень спокойна. Военный аналитик Андерс Нильсен объясняет, что это "очень продуманная стратегия со стороны западных стран", которая заключается в попытке избежать проблемы и провокации России.

"Причина этого в том, что во всех смыслах провокация и гибридные атаки российской стороны действительно в том, чтобы создать эффект в информационном пространстве. Россия хочет, чтобы западные страны сделали из этого большую проблему, привлекли много внимания и создать большой эффект в информационном пространстве" , – рассказывает Нильсен.

Военный аналитик указывает, что Украина пытается перенести войну на территорию России. Таким образом, Украина хочет заставить российское население почувствовать последствия войны на личном уровне, что заставит россиян использовать военные ресурсы для защиты собственной страны, вместо того, чтобы воевать в Украине. По словам Андерса Нильсена, именно это хочет сделать Россия со странами Запада.

"Они хотят, чтобы мы почувствовали, что война возвращается к нам домой, и что нам нужно начать тратить наши военные ресурсы на защиту собственных стран, а не присылать военную помощь Украине. Целью не является гибридная атака сама по себе, а эффект, который она должно создать в информационном пространстве, где она может сформировать нарратив в западных СМИ и среди западного населения о военной помощи Украине", — говорит Нильсен.

По его словам, когда западные страны не реагируют на российские провокации — они понимают, что это то, что хочет Россия. И они отказываются дать россиянам то, что те хотят.

"Я считаю, что эта стратегия простого игнорирования гибридных атак была достаточно успешной. Мы не видим больших изменений в поставке ресурсов в Украину и на охрану границ внутри стран НАТО. Россия не смогла вбить этот клин между западными странами и Украиной", — считает аналитик.

Однако военный эксперт отмечает, если россияне будут продолжать расширять границы и отправлять больше беспилотников в страны Запада, то в конечном итоге странам НАТО трудно будет притворяться, что это случайность или ошибка. Но, по словам Нильсена, на данный момент эта стратегия Запада имеет большой смысл, ведь она избавляет россиян от эффекта, который они хотят получить от атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии объяснили, почему не сбивают российские беспилотники – это запрещено законом.

Также "Комментарии" писали о том, как в Украине отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство стран НАТО.