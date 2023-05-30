Почему вагнеровцы охотятся на автомобили медиков и обстреливают стабилизационные пункты, - военный медик

Об этом рассказал мусульманский священник, защищающий Украину в составе отряда "Госпитальеры", Саид Исмагилов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Вагнеровцы убивают врачей на фронте. Иллюстративное фото

По его словам, за каждого убитого врача российским военным доплачивают от 100 долларов. Так что они "открывают" охоту на реанимобили, которые забирают раненых украинских защитников с фронта.

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"Это я уже не говорю о том, что обстрелы стабилизационных пунктов происходят постоянно и многие медики погибают – как мужчины, так и женщины. Так, во время моей работы на стабпункте в Бахмуте во время обстрела погибли 4 врача, несколько получили ранения", — сказал в интервью медик.

Смерть приходится видеть часто, добавил Саид Исмагилов. Поэтому к ситуациям на поле боя следует быть готовым. Это работа не для эмпатических людей, часто подверженных стрессам, заметил он. Сам же медик, до полномасштабной войны, 12 лет работал священником – и для него смерть "не конец света".

"Ты должен относиться к раненому, как к своей работе. Если я буду эмпатическим, мои нервы закончатся через несколько дней. Да, случалось такое, что у меня вся машина была в крови. Но бывает по-разному, все зависит от участка фронта и площади боевых действий", – добавил Исмагилов.

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