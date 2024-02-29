Почему украинцы боятся мобилизации: 4 основные причины

Среди основных причин, почему украинцы боятся мобилизации, оказалось недостаточное обеспечение, отсутствие соответствующего обучения, неопределенность срока службы и возможность получить инвалидность или погибнуть. Об этом свидетельствует социологическое исследование Info Sapiens, заказанное для ТЕКСТИ.org.ua.



Причины страха перед мобилизацией в Украине. Фото из открытых источников

По результатам социологического исследования 65,6% украинцев полностью или частично разделяют страх перед мобилизацией из-за недостаточного материального обеспечения, в частности, это касается оружия, защиты, аптечки и других средств для ведения войны.

На втором месте, почему украинцы боятся мобилизации, оказалось отсутствие соответствующего обучения перед отправлением в подразделение для выполнения поставленных задач на войне в Украине – 64,3%. Страх вероятной смерти или инвалидности у 64,1% опрошенных. Еще одним из основных факторов страха перед мобилизацией в Украине названа неопределенность сроков службы – 63,8%.

Почему украинцы боятся мобилизации. Социологическое исследование Info Sapiens

Интересно, что угроза попасть в российский плен — 50,8%, оказалась меньшим страхом, чем попасть к "плохому" командиру — 59,1%.

Среди причин, почему украинцы хотят и готовы быть мобилизованы больше всего это защита Украины и своих родных – 71%. Еще одной веской причиной пойти на войну оказалась месть врагу – 64,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах социологического исследования компании Active Group, указавшей основную причину, останавливающую мужчин от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько мужчин в Украине готовы мобилизоваться.