Почему Украина не начинает охоту на российскую эскадру в открытом море: эксперт

После атаки надводными дронами кораблей в Севастопольской бухте военный эксперт Олег Жданов пояснил, почему Украина до сих пор не использует их для уничтожения российской эскадры в открытом море. Об этом сообщают "Комментарии".

Надводный дрон

По его словам, главная причина этого — постоянное изменение места дислокации эскадры в открытом море, что делает невозможным или крайне затруднительным ее атаку при помощи надводных дронов.

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- Группа кораблей, которая находится в открытом море, дрейфует. Также она может менять место положения и сориентировать туда дроны очень и очень проблематично, — говорит Олег Жданов. — Можно их просто потерять в море, когда мы не знаем точных координат.

По словам Жданова, уничтожение крейсера "Москва" стало возможным, так как он находился при полном штиле и против него были использованы ракеты с самонаводящимися головками, которые корректируют полет ракеты.

"А пускать дроны, в "свободное плавание", в открытое море, "нарисовав" им район — пока таких "умных" дронов еще не сделали, — утверждает военный эксперт. — Сделают — будем пускать.

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