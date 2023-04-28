logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путинский посланник посетил Бахмут и пожаловался, что город полностью разрушен
commentss НОВОСТИ Все новости

Путинский посланник посетил Бахмут и пожаловался, что город полностью разрушен

Российский чиновник забыл сказать, что Бахмут фактически полностью уничтожила армия РФ обстрелами

28 апреля 2023, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметился циничным заявлением в отношении Бахмута, который сами же оккупанты практически полностью уничтожили своими обстрелами. Чиновник, не показывая своего лица, заявил, что приехал в Бахмут по поручению российского диктатора Владимира Путина. В Telegram он опубликовал руины Народного дома культуры в Бахмуте и пообещал, что Россия со временем все восстановит.

Путинский посланник посетил Бахмут и пожаловался, что город полностью разрушен

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Повреждения есть, но восстановить его можно!", — заявил Марат Хуснуллин, снимая центральную часть разрушенного Бахмута.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В социальной сети Хуснуллин называет украинский символ несокрушимости "Артемовском" (старое название Бахмута), как это делает российская пропаганда, подчеркивая, что хочет вернуть все старое, советское.

"Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", — отметил российский вице-премьер.

Отметим, российское руководство всячески пытается убедить россиян в том, что армия РФ показывает тактические успехи на Бахмутской направлении. На днях Россия заявила, что "вагнеровцы" достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово. Однако уже сегодня эти данные опровергли аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят участившиеся ракетные удары по Украине – чем мы можем ответить

Также издание "Комментарии" сообщало – почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1748482560/21103
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!