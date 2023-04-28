Путинский посланник посетил Бахмут и пожаловался, что город полностью разрушен

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Кравцев Сергей
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметился циничным заявлением в отношении Бахмута, который сами же оккупанты практически полностью уничтожили своими обстрелами. Чиновник, не показывая своего лица, заявил, что приехал в Бахмут по поручению российского диктатора Владимира Путина. В Telegram он опубликовал руины Народного дома культуры в Бахмуте и пообещал, что Россия со временем все восстановит.
Бахмут. Фото: из открытых источников
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В социальной сети Хуснуллин называет украинский символ несокрушимости "Артемовском" (старое название Бахмута), как это делает российская пропаганда, подчеркивая, что хочет вернуть все старое, советское.
Отметим, российское руководство всячески пытается убедить россиян в том, что армия РФ показывает тактические успехи на Бахмутской направлении. На днях Россия заявила, что "вагнеровцы" достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово. Однако уже сегодня эти данные опровергли аналитики Института изучения войны (ISW).
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