Путинский посланник посетил Бахмут и пожаловался, что город полностью разрушен

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметился циничным заявлением в отношении Бахмута, который сами же оккупанты практически полностью уничтожили своими обстрелами. Чиновник, не показывая своего лица, заявил, что приехал в Бахмут по поручению российского диктатора Владимира Путина. В Telegram он опубликовал руины Народного дома культуры в Бахмуте и пообещал, что Россия со временем все восстановит.

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Повреждения есть, но восстановить его можно!", — заявил Марат Хуснуллин, снимая центральную часть разрушенного Бахмута.

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В социальной сети Хуснуллин называет украинский символ несокрушимости "Артемовском" (старое название Бахмута), как это делает российская пропаганда, подчеркивая, что хочет вернуть все старое, советское.

"Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", — отметил российский вице-премьер.

Отметим, российское руководство всячески пытается убедить россиян в том, что армия РФ показывает тактические успехи на Бахмутской направлении. На днях Россия заявила, что "вагнеровцы" достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово. Однако уже сегодня эти данные опровергли аналитики Института изучения войны (ISW).

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