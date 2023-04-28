Стал известен единственный минус украинской обороны Бахмута

Какие средства и методы используют Вооруженные силы Украины при обороне Бахмута. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию военного эксперта Олега Жданова.

ВСУ продолжают оборону Бахмута

По его словам, ВСУ не хватает артиллерии, но есть явный перевес над противником в высокоточных средствах поражения.

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"У нас больше высокоточных боеприпасов, у нас точнее работает артиллерия, хоть ее и не хватает в том объеме, в котором надо. Кстати, планирующие бомбы мы тоже используем. Одно из первых применений планирующих бомб было именно в городе Бахмут, по сосредоточению российских войск. Мы используем тоже самое. Просто у нас его по количеству меньше и по личному составу меньше, — говорит Олег Жданов. — Но по качеству вооружение у нас лучше".

При этом, эксперт сравнил так называемую "сирийскую тактику" противника и украинское противодействие ей.

"Они берут квартал и бьют по нему, пока не превратят его в каменное поле. Потом берут следующий квартал. Соответственно, их пехота идет за разрывами своих снарядов. Впритык к ним. Мы производим точечные удары и контратаки по отдельным позициям, улицам и кварталам", — говорит Жданов.

"Единственный наш минус в том, что наша артиллерия стоит довольно далеко от Бахмута. Придвинуть ее ближе нельзя, чтобы она не попала под перекрестный огонь с северного и южного выступа, образовавшихся западней Бахмута. Поэтому мы не можем эффективно вести контрбатарейную борьбу против российской артиллерии, которая стоит восточнее Бахмута", — говорит эксперт.

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