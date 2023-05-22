Почему Украина до сих пор не получила истребители F-16: три пункта

Украина с начала вторжения активно говорила о необходимости истребителей для защиты от российской агрессии. Аналитики собрали несколько ключевых факторов, почему Украина за год войны, до сих пор не получила американские истребители F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

После согласия союзников предоставить танки в январе Украина еще больше приблизилась к возможности получить самолеты F-16, а недавно несколько стран объявили о создании "международной коалиции", которая будет заниматься обучением украинских пилотов и возможной отправкой истребителей в Украину.

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Одним из аргументов, почему Украина не может получить F-16, был долгий период обучения пилотов, однако недавние тестовые задания украинских летчиков изменили это мнение Пентагона, объявивших о вероятном сокращении учебной программы с 18 месяцев до 4.

Аналитики RAND Джон Хоэн и Уильям Кортни считают одной из главных проблем это место базирования F-16 в Украине. Для истребителей F-16 нужны более длинные взлетные полосы, поэтому любые процессы расширения будут заметны для россиян, которые смогут совершить атаку по самолетам.

"Чтобы привлечь западные самолеты, Украине может понадобиться переасфальтировать и потенциально расширить целый ряд взлетно-посадочных полос, процесс, который Россия, скорее всего, заметит", — пишут аналитики.

Если даже вопросы базирования американских самолетов решены, могут возникнуть проблемы с обслуживающим персоналом. Исследовательская служба Конгресса (CRS) указывает, что "обучение обслуживающего персонала может занять месяцы или годы, в зависимости от желаемого уровня квалификации". В отчете CRS указывается, что один час полета F-16 равен 16 часам его обслуживанию. Поэтому кроме пилотов следует иметь обученный персонал.

Третьей проблемой аналитики указывают на долго изготавливаемое и дорогостоящее вооружение для американских самолетов.

"Преимущества передовых западных истребителей в поисках преимущества в воздухе, вероятно, будут реализованы только в сочетании с большим количеством боеприпасов западного производства", — говорится в отчете CRS.

К примеру, одна ракета средней дальности AMRAAM стоит 1,2 млн долларов, а ее изготовление занимает около двух лет. Таким образом, США могут быстро исчерпать свои запасы на складах и не успеют восстановить из-за длительного производства.

Несмотря на такие опасения, аналитики считают, что Украине следует предоставить американские истребители. Передача F-16 продемонстрировала бы "мощное политическое и дипломатическое сотрудничество между многими западными странами, а получение F-16 повысило бы моральный дух и придало определенные боевые возможности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему хорошая новость в том, что Швеция отказала предоставить Украине истребители Gripen.

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