Почему США хотели, чтобы мы устроили "мясной штурм": что пошло не по плану

В последнее время в западной прессе много материалов, где обсуждается, почему летнее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. В частности, издание "Washington Post" опубликовало статью, в которой представило позицию американской разведки о войне в Украине. В материале говорится, что разведка США не верила, что украинским войскам удастся существенно приблизить войну к победе в течение 2023 года. Почему США остались недовольны результатом украинского контрнаступления? Что пошло не так? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину

Военный эксперт таблоида "Bild" Юлиан Репке считает, что США сами "вводили в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознали реальность".

По мнению аналитика, украинское контрнаступление этого года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия.

"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознала реальность", — написал Репке у себя в Твиттер.

ВСУ не пошли в лобовую атаку

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Фокусу" заявил, что Вашингтон недоволен итогом украинского контрнаступления, потому что украинское командование изначально отвергло предложение США, которое заключалось в том, что украинские войска пойдут на массированный кровавый "мясной штурм".

"Если бы мы пошли в лобовую атаку, как этого хотели партнеры, это был бы мясной штурм. Надо отдать должное Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что он не согласился на мясорубку", — считает Олег Жданов.

По его мнению, механизированная атака в лоб на укрепленные российские позиции в условия дефицита оружия и почти без поддержки авиации привела бы к огромным потерям. Именно поэтому украинский Генштаб выбрал более осторожную тактику.

"Правильно на эту тему высказался генерал Бен Ходжес. Он сказал, что американская армия — образец армии НАТО — никогда бы не начала наступательные действия без преимущества в воздухе. А Washington Post пытается поставить нам в укор, что мы не согласились идти на мясной штурм без брони, дальнобойных ракет и авиации", — добавляет эксперт.

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