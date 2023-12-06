Почему США хотели, чтобы мы устроили "мясной штурм": что пошло не по плану

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Кравцев Сергей
В последнее время в западной прессе много материалов, где обсуждается, почему летнее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. В частности, издание "Washington Post" опубликовало статью, в которой представило позицию американской разведки о войне в Украине. В материале говорится, что разведка США не верила, что украинским войскам удастся существенно приблизить войну к победе в течение 2023 года. Почему США остались недовольны результатом украинского контрнаступления? Что пошло не так? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт таблоида "Bild" Юлиан Репке считает, что США сами "вводили в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознали реальность".
По мнению аналитика, украинское контрнаступление этого года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Фокусу" заявил, что Вашингтон недоволен итогом украинского контрнаступления, потому что украинское командование изначально отвергло предложение США, которое заключалось в том, что украинские войска пойдут на массированный кровавый "мясной штурм".
По его мнению, механизированная атака в лоб на укрепленные российские позиции в условия дефицита оружия и почти без поддержки авиации привела бы к огромным потерям. Именно поэтому украинский Генштаб выбрал более осторожную тактику.
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