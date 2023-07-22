Почему Россия взяла паузу в ударах по складам с зерном: в ВСУ назвали причину

Страна-агрессор взяла паузу в ракетных обстрелах Украины и сосредоточилась на разведывательной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Обстрел. Фото: из открытых источников

"Враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности", – отметила спикер Сил обороны юга.

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Гуменюк добавила, что россияне пытаются собрать информацию о размещении систем ПВО, а также о припортовой инфраструктуре. Ночью украинская ПВО как раз сбила пять вражеских дронов-камикадзе над южными регионами Украины.

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