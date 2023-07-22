logo

BTC/USD

29881.49

ETH/USD

1887.52

LTC/USD

93.75

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Россия взяла паузу в ударах по складам с зерном: в ВСУ назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Россия взяла паузу в ударах по складам с зерном: в ВСУ назвали причину

После нескольких дней ракетных обстрелов зерновой инфраструктуры минувшая ночь прошла относительно спокойно

сегодня, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор взяла паузу в ракетных обстрелах Украины и сосредоточилась на разведывательной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Почему Россия взяла паузу в ударах по складам с зерном: в ВСУ назвали причину

Обстрел. Фото: из открытых источников

"Враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности", – отметила спикер Сил обороны юга.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Гуменюк добавила, что россияне пытаются собрать информацию о размещении систем ПВО, а также о припортовой инфраструктуре. Ночью украинская ПВО как раз сбила пять вражеских дронов-камикадзе над южными регионами Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — после одностороннего выхода из зерновой сделки, Россия не только начала атаки на портовую инфраструктуру Украины и склады с зерном, но и угрожает уничтожать все суда, которые будут идти в украинские порты. В свою очередь, Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских, находящихся на временно оккупированной территории, могут рассматриваться нами как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". О чем говорит происходящее и к чему может привести? Какая третья сила способна вмешаться в ситуацию, сделав Черное море безопаснее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто поставит ультиматум Путину – кого нужно подключать к переговорам по зерновой сделке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!