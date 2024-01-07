Почему Россия проводит массовые ракетные удары по Украине: три основных причины

Причины российских ракетных ударов по Украине. Фото из открытых источников

Военный эксперт по Королевскому оборонному колледжу Дании Андерс Нильсен объяснил основную цель российских массовых ракетных атак по территории Украины. По словам аналитика, Путин хочет уменьшить военный потенциал Украины и увеличить популярность к себе в России.



По мнению военного аналитика Андерса Нильсена, цель ракетных атак России заключается в трех основных причинах:

Заставить Украину использовать больше ресурсов

Уничтожить украинскую оборонную промышленность

Повысить рейтинги Путина в России

Андерс Нильсен объясняет, что ракетные удары России заставляют Украину тратить значительные ресурсы на противовоздушную оборону и охрану отдаленных от фронта городов.

"Если бы не было угрозы авиаударов, то Украина могла бы использовать эти системы ПВО на передовой или потратить деньги на что-то другое", — считает датский военный эксперт.

Другой причиной Нильсен называет попытку нанести ущерб оборонной промышленности Украины. По словам военного аналитики, россияне понимают, что война продолжается на истощение, а внутреннее производство становится все более важным, особенно, когда Западу трудно поставлять то количество оружия, которое нужно Украине.

Третьей причиной ракетных атак Андерс Нильсен считает попытку Путина произвести эффект на внутреннюю аудиторию, в том числе ударами по гражданским объектам.

"Это популярно в России, когда они совершают такие нападения, и это делает Путина с виду сильным и всеконтролирующим. Это важно в условиях предстоящих президентских выборов. И поэтому я думаю, что некоторые из этих ракет, вероятно, были предназначены для поражения гражданских целей" , – говорит Андерс Нильсен.

Военный эксперт указывает на понимание россиян, что бомбардируя военные объекты, они не получат хорошего кадра для телевидения, ведь украинцы не будут их демонстрировать. Таким образом, по словам Нильсена, россиян стреляют по гражданским объектам, чтобы "получить поразительные кадры для телевидения". Однако датский аналитик добавляет, что "это не значит, что они бомбят только гражданские цели".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андерс Нильсен назвал тактику "волн человеческого мяса" применяемую Путином в войне в Украине сигналом президента РФ для стран Запада.

Также "Комментарии" писали, что в Британии назвали унижения, на которые пошел Путин из-за войны в Украине.