Почему Россия без самолетов – объяснил эксперт

В РФ в области авиации, авиационного двигателестроения успехов как таковых нет. Об этом в Телеэфире сказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап, пишут "Комментарии".



Россия без самолетов

“Я не вижу каких-либо возможностей российского военно-промышленного комплекса. То, что я вижу, идет в сторону разрушения. В прошлом году российские военно-космические силы потеряли, по-моему, 12 единиц техники – и самолетной, и вертолетной. Вертолеты падают не реже самолетов, просто об этом не так много слышно, и это не так тиражируется. Но их падает много", – сказал он.

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Эксперт отметил, что в РФ за последние 10-15 лет самолетный флот был модернизирован на 75%, а вертолетный отставал от этого ритма.

"Вертолет, с точки зрения старения, — менее зависимая машина, чем самолет. Важно, что на него повешено в большей степени, чем с какой скоростью он летает, насколько удобно запрыгнуть в него, насколько удобно из него выпрыгивать, как он может выполнять эвакуационные функции, функцию десантирования и тому подобное”, — отметил Криволап.

Он добавил, что Россия так и не смогла наладить производство двигателей авиации.

"Комментарии" также писали о том, что Вячеслав Богуслаев и его "Мотор сечь" едва ли не до осени прошлого года поставляли двигатели украинского производства для штурмовых вертолетов армии РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала 1991 года до завершения 2021 года Украина покупала за рубежом мало основных видов вооружений. А уже в 2022 году вышла на третью позицию в мире. Все это благодаря военной помощи, оказываемой США и другими западными странами.

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