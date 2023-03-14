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Почему Россия без самолетов – объяснил эксперт

Российский военно-промышленный комплекс не имеет перспектив, учитывая сегодняшнюю ситуацию

сегодня, 21:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

В РФ в области авиации, авиационного двигателестроения успехов как таковых нет. Об этом в Телеэфире сказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап, пишут "Комментарии".

Почему Россия без самолетов – объяснил эксперт

Россия без самолетов

“Я не вижу каких-либо возможностей российского военно-промышленного комплекса. То, что я вижу, идет в сторону разрушения. В прошлом году российские военно-космические силы потеряли, по-моему, 12 единиц техники – и самолетной, и вертолетной. Вертолеты падают не реже самолетов, просто об этом не так много слышно, и это не так тиражируется. Но их падает много", – сказал он.


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Эксперт отметил, что в РФ за последние 10-15 лет самолетный флот был модернизирован на 75%, а вертолетный отставал от этого ритма.

"Вертолет, с точки зрения старения, — менее зависимая машина, чем самолет. Важно, что на него повешено в большей степени, чем с какой скоростью он летает, насколько удобно запрыгнуть в него, насколько удобно из него выпрыгивать, как он может выполнять эвакуационные функции, функцию десантирования и тому подобное”, — отметил Криволап.

Он добавил, что Россия так и не смогла наладить производство двигателей авиации.

"Комментарии" также писали о том, что Вячеслав Богуслаев и его "Мотор сечь" едва ли не до осени прошлого года поставляли двигатели украинского производства для штурмовых вертолетов армии РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала 1991 года до завершения 2021 года Украина покупала за рубежом мало основных видов вооружений. А уже в 2022 году вышла на третью позицию в мире. Все это благодаря военной помощи, оказываемой США и другими западными странами.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина наладила производство снарядов для танков.



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