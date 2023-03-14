Почему Россия без самолетов – объяснил эксперт

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В РФ в области авиации, авиационного двигателестроения успехов как таковых нет. Об этом в Телеэфире сказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап, пишут "Комментарии".
Россия без самолетов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Эксперт отметил, что в РФ за последние 10-15 лет самолетный флот был модернизирован на 75%, а вертолетный отставал от этого ритма.
Он добавил, что Россия так и не смогла наладить производство двигателей авиации.
"Комментарии" также писали о том, что Вячеслав Богуслаев и его "Мотор сечь" едва ли не до осени прошлого года поставляли двигатели украинского производства для штурмовых вертолетов армии РФ.
Как сообщал портал "Комментарии", с начала 1991 года до завершения 2021 года Украина покупала за рубежом мало основных видов вооружений. А уже в 2022 году вышла на третью позицию в мире. Все это благодаря военной помощи, оказываемой США и другими западными странами.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина наладила производство снарядов для танков.
Обсуждения
Новости