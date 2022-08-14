Почему РФ не рискнет устроить ядерную катастрофу в Украине – как уже реагирует Запад

В вечернем видеообращении 13 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российские войска прикрываются Запорожской атомной станцией для осуществления обстрелов Никополя и Марганца. Он также отметил, что оккупанты устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать Украину и весь свободный мир. Неужели мир этого не понимает? Почему такая вялая реакция на то, что творит Россия в районе ЗАЭС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Кремль не может не понимать фатальные для него последствия аварии на ЗАЭС или чего-то похуже

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверен в том, что мир прекрасно понимает – всё, что продуцирует Россия касательно ЗАЭС, это шантаж, провокативные и истерических заявления, попытки обвинить Украину в обстрелах атомной станции. Потому и нет особой реакции.

"Такие объекты как атомная станция изначально строятся с условием соблюдения высших стандартов безопасности. И находятся под серьезным контролем. Противник это прекрасно понимает. Потому и пытается спровоцировать украинцев на ответный огонь в данном направлении. При этом сами россияне ведут провокативные обстрелы, в том числе по ЗАЭС. Но, если обратить внимание на характер этих обстрелов, они не могут причинить серьезного вреда атомной электростанции", – поясняет полковник.

Более того, продолжает он, россияне понимают важность ЗАЭС для них самих. И уже сейчас пытаются перенаправить потоки электроэнергии оттуда во временно оккупированный Крым.

"Мы ведь помним, сколько раз "отваливался" так называемый "энергомост", который шел через Керченский пролив. Понятно, что Крым без материковой части Украины существовать не может. Это касается и воды, и электроэнергии. А потому видим попытки оккупантов перераспределить энергию. И в этом смысле устроить катастрофу на ЗАЭС – то же самое, что выстрелить себе в ногу", – считает Сергей Грабский.

Он напоминает, какая была мгновенная реакция МАГАТЭ и других международных организаций, когда россияне начали активные боевые действия в зоне Чернобыльской АЭС.

"В Киев прилетел глава МАГАТЭ, другие представители организаций, которые отвечают за ядерную безопасность. На сегодняшний день такой реакции нет, потому, что, по моему мнению, по оценкам специалистов данных организаций, всего мирового сообщества, мы видим лишь провокативные заявления и действия со стороны россиян, откровенные попытки втянуть Украину в эти провокации. Так что я скептически отношусь к возможности атомной катастрофы в данном районе, – говорит полковник. – Понимаю, что россияне не ценят свои войска, но тут другое. Когда идет анализ, взвешивание выгод и потерь, Кремль не может не понимать фатальные для него последствия аварии на ЗАЭС или чего-то похуже. Если, не дай бог, такая катастрофа случится, для самих россиян последствия будут плачевными. Это фактически уничтожит российскую группировку на правом берегу Днепра. Теряют колоссально важный для них плацдарм. Плюс – мировая реакция будет неимоверно жесткой. Потому я считаю, что уничтожение ЗАЭС не входит в военные планы противника. А всё происходящее сейчас – политическая провокация, медийный шум".

На следующей неделе мы увидим новые ходы коллективного Запада в ответ на ядерный шантаж со стороны РФ

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен, что Россия будет до конца шантажировать Украину и мир ситуацией на ЗАЭС. Целей у нее, по мнению эксперта, несколько.

Одна – сдерживать наступление ВСУ на южном направлении.

"Но украинским военным можно и не штурмовать Энергодар. Если посмотреть по карте, Днепр там делает большой изгиб – и ВСУ могут наступать на тот же Мелитополь, просто оставив Энергодар в стороне. Не трогая его. Даже не блокируя. При таком раскладе россияне будут вынуждены или сами уйти оттуда, или остаться в окружении со всеми вытекающими", – поясняет Виктор Бобыренко.

Вторая цель россиян – прикрываться ЗАЭС, чтобы безнаказанно вести обстрелы Марганца и Никополя, а также сельские громады на правом берегу Днепра.

Третья цель – подобным шантажом вынудить Украину (возможно, под давлением Запада) сесть за стол переговоров и выйти на приемлемые для россиян договоренности.

"Что касается реакции мира на такие действия страны-агрессора, то она уже есть. Звучали соответствующие осуждающиеся заявления. Но этого, конечно, мало. Думаю, на следующей неделе мы увидим новые ходы коллективного Запада в ответ на ядерный шантаж со стороны РФ. Заявления российских генералов касательно ЗАЭС в стиле "тут будет или Россия – или пустыня" не должны оставаться безнаказанными. И незамеченными. Нашему МИД следует активизировать работу в данном направлении, – считает эксперт. – Тему ядерного шантажа со стороны россиян следует постоянно поднимать, на всевозможных площадках. Не только в США, Великобритании, Польше, странах Балтии. Эти государства и так более чем адекватно воспринимают российскую угрозу. В отличие от Германии, Франции, Италии, которые даже после всех военных преступлений РФ пытаются дать ей возможность сохранить давно потерянное лицо. Важно подчеркивать, что "мир любой ценой" нам не нужен. Мир возможен лишь тогда, когда россияне отступят, как минимум, на позиции до 24 февраля 2022-го. После этого возможны какие-то переговоры".

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