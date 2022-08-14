Процесс пошел: еще одна страна ЕС поддерживает запрет на выдачу виз россиянам

Правительство Дании считает правильным ввести ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. При этом в Дании уточняют, что на такой шаг пойдут, когда будет консенсус внутри Евросоюза и все страны ЕС одобрят такой шаг. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ответ министра иммиграции Дании Кааре Дибвада для politiken.dk.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что российские туристы очень любят бывать в Дании и санкции против России нисколько не отбили у россиян желания посещать страны Евросоюза. Говорится, что только за 5 месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз в Данию, чем за весь 2021 год. Дибвад признался, что его такие цифры немного удивили.

Министр заявил, что предложение правительства Эстонии о том, чтобы запретить въезд гражданам России, есть вполне правильным и разумным. Но решение по запрету для въезда россиянам должно быть продиктовано всей объединённой Европой, потому что, если есть хотя бы одна страна ЕС с шенгенской зоной, куда граждане России могут въехать, то они могут спокойно воспользоваться этим окном, чтобы попасть в любую другую страну Европы.

"Вот почему ЕС — это рамки, в которых это должно быть сделано", — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что не только правительство Эстонии выступило за то, чтобы запретить въезд для Россия на территорию ЕС. Также запрет на въезд для россиян поддержала Чехия. Власти Чехии предложили Евросоюзу рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве и какие могут быть последствия. Об этом эксперты рассказали в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!