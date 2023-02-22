Почему регулярная армия РФ не может себе позволить тактику «вагнеровцев»

Война со стороны русской Федерации ведется в извращенной действительности. Профессионалов в русской армии практически не осталось. А ЧВК "Вагнер" стала костью в горле Генштаба ВС РФ. Такое мнение в Телеэфире высказал экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, пишут "Комментарии".



Регулярная армия РФ - не "вагнеровцы"

По словам военного, частной армии подразделения Пригожина были наиболее боеспособными именно за последнее время, при том что их нельзя сравнить по боеспособности с кадровыми частями, где служили контрактники.

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“Например, с десантурой и морпехами, разумеется, близко никогда не было. Но десантура и морпехи, в общем-то, уже, так сказать, тоже заканчиваются. Их за эту войну выбили в очень большом проценте. То есть профессионалов почти не осталось, их все меньше и меньше. А по сравнению с этой волной мобиков, с 300 тысячами, набранными осенью, на их фоне пригожинские "зеки" были гораздо боеспособнее, потому что более мотивированными — они в тюрьму возвращаться не хотели. Кроме того, опять же, а командовали ими пригожинские наемники, которые до этого много лет в Африке отработали, то есть у которых это, мягко говоря, не первая война, поэтому они чего-то и добились”, — сказал Дикий.

И вот эти заслуги, по словам профессионала, стали костью в горле русскому Генштабу. Ведь Пригожин всячески на каждом шагу подчеркивал, что провалы – Генштаба, а достижения – его.

"На самом деле это никогда не было правдой. Ни один бой ЧВК "Вагнер" не выиграл сам. Им давали артподдержку, авиаподдержку, им на подкрепление бросали как раз кадровые десантные части, а они были, скажем, вот тем асфальтом катком, который телами, трупами продавливал нашу линию обороны, но именно продавливал при очень серьезной поддержке регулярных частей, то есть условно частей того же Герасимова. Но не только не было, скажем, никакой благодарности и подчеркивания этого взаимодействия, а наоборот, Пригожин все время подчеркивал, что он воюет сам, и только он успешно сражается, а рядом генералы все проваливают. Лампасы, как он их называл. В конце концов, лампасы разозлились. В конце концов, разозлились, и показали ему, а на что он способен, собственно, сам без авиаподдержки, без артподдержки, без снабжения на уровне регулярных частей. Ну, вот результат наблюдаем”, — говорит экскомандир взвода.

Споры и недоразумения в рядах армии страны-оккупантки только на руку Силам обороны. Их конфликты однозначно играют в плюс ВСУ и на то есть ряд причин.

“Любые противоречия между врагами, любые, скажем, сбои в их единоначалии и в едином управлении операцией – это всегда нам на плюс. Поэтому запасаемся попкорном и наблюдаем за большим батлом Герасимова и Пригожина. Битва двух якодзун, она же битва лягушки и змеи, с нашей точки зрения. Честно говоря, мы больше заинтересованы даже не так, чтобы их быстро увели, а скорее дольше было противостояние, чтобы они друг другу гадили, поочередно срывали операции и доказывали друг другу, кто без кого не может. Вот чем дольше этот бардак будет продолжаться, тем лучше для нас", — резюмировал Евгений Дикий.

Как писали "Комментарии", создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал потрясающее фото потерь ЧВК в боях под Бахмутом. Его опубликовали приближенные к "повара Путина" пропагандисты. Труппы вагнеровцев, очевидно, сложены в медпункте перед отправкой в РФ.

Шла речь на страницах "Комментариев" и о том, что серия провальных попыток оккупировать Бахмут Донецкой области привела к тому, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин потерял доверие президента России Владимира Путина. В результате Пригожин потерял власть. Российский диктатор теперь снова делает ставку на российскую армию, надеясь исключительно на Шойгу и компанию. Именно на этом в его риторике делается упор.