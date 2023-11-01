Почему Путин начинает вымаливать переговоры: о чем заявление Шойгу о переговорах

На Пекинском оборонном форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Россия готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". О чем говорит заявление Шойгу? Какие сигналы посылает Россия? Портал "Комментарии" с этими заявлениями обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

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Известный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что заявление Шойгу – это очередная попытка россиян представить себя, как миротворцев, которые якобы за мир и все хорошее.

"Путин уже начинает вымаливать переговоры. Хотя цинично говорит о том, что это Украина хочет переговоров. Но у них еще есть потенциал, чтобы держать оборону. К сожалению, у них еще есть потенциал, чтобы наступать. У россиян еще есть мясные штурмовые бригады, которых никто лечить не будет. Это не в их традициях думать о человеческой жизни. Надо 300 тыс. военных – будет, нужно 600 тыс. – тоже будет", — прокомментировал Огрызко.

Он отметил, также россияне вновь будут предпринимать попытку показать, что это Украина против переговоров, а они постоянно говорят о том, что готовы договариваться, но при этом не хотят уходить с украинской территории.

"Это очередной сигнал для внутренней аудитории, а также очередной сигнал наружу, что они готовы, но есть "но". А за, "но" идут их прихоти, которые мы хорошо знаем", — резюмировал Огрызко.

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Военный эксперт Петр Черник в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что слова о переговорах прозвучали от Шойгу, потому что в Москве считают, что способны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Захват Донецкой и Луганской областей – это задача минимум для агрессора. После чего он готов садиться за стол переговоров. О ликвидации украинской государственности и оккупации всей Украины речь не идет.

"Для Путина нужны хоть какие-то победы до весны. Они найдут объяснение атакам по Киеву и другим направлениям, как отвлекающий маневр. Именно в таком ракурсе и надо смотреть на то, почему Шойгу начал говорить о переговорах и мире. Ведь они считают, что им хватит сил и средств, чтобы захватить полностью Донетчину и Луганщину, и они уже проверяют мир, может ли тема мира быть воспринята. Такой сценарий очень опасен для Украины", – резюмировал Черник.

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