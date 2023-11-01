Почему Путин начинает вымаливать переговоры: о чем заявление Шойгу о переговорах

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Кравцев Сергей
На Пекинском оборонном форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Россия готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". О чем говорит заявление Шойгу? Какие сигналы посылает Россия? Портал "Комментарии" с этими заявлениями обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Известный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что заявление Шойгу – это очередная попытка россиян представить себя, как миротворцев, которые якобы за мир и все хорошее.
Он отметил, также россияне вновь будут предпринимать попытку показать, что это Украина против переговоров, а они постоянно говорят о том, что готовы договариваться, но при этом не хотят уходить с украинской территории.
Военный эксперт Петр Черник в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что слова о переговорах прозвучали от Шойгу, потому что в Москве считают, что способны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Захват Донецкой и Луганской областей – это задача минимум для агрессора. После чего он готов садиться за стол переговоров. О ликвидации украинской государственности и оккупации всей Украины речь не идет.
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